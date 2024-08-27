施振榮獲創投之星終身成就獎 盼為零碳排船做出貢獻

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（中央社記者吳家豪台北27日電）宏碁集團創辦人施振榮今天獲頒「創投之星」終身成就獎，施振榮表示，一路走來以「無中生有」的精神持續創新創業，為社會創造許多新價值，獲獎後感到責任更重大，未來將在零碳排船、電動物流車與文化科技基金等新創領域為社會做出貢獻。

台灣引進創投40週年之際，創投公會特別設立「創投之星」獎項，首屆終身成就獎由行政院長桌榮泰頒給成立台灣第一家創投公司的施振榮，表彰他對創投產業的貢獻。今天施振榮與夫人葉紫華出席頒獎典禮，由他一手創辦的宏碁、佳世達、緯創3家公司董事長與多位宏碁創業夥伴也出席觀禮。

施振榮除了感謝主辦單位的肯定，也感到未來的責任更加重大。他表示，創業一路走來都是以「無中生有」的精神，從無到有，持續為社會創造價值，大學時創辦多個社團，出社會後開發出台灣第一台電腦與全球第一支電子筆錶，並於1984年創立台灣第一家創投公司宏大創投。

施振榮說，他在1984年成立宏大創投時，還不知道有限合夥人（LP）、普通合夥人（GP）、普通股、優先股這些名詞，不過為了台灣資通訊產業未來發展，當年就投資日技（SunTech）及國善（Quasel）。

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他說，因為日技的投資，當年宏碁派人參與設計32位元的工作站，之後才能比IBM更早推出32位元的個人電腦（PC），後來這支外派團隊成員離開後，自行創業成立主機板公司，帶動白牌電腦的興起，改變日後PC的產業生態。

施振榮說，「從無到有」需要有創業精神，才能為社會創造價值。其中，「由0到1」是創業階段，從無到有探索新事業，要不斷摸索，才能找到對的方向，找到有價值的1。另一個則是「由1到N」的專業階段，當確認已找到對的方向且能創造價值後，透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值。（編輯：林家嫻）1130827