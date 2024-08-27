國銀房貸餘額7個月增6166億元 逼近2023全年增額

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（中央社記者謝方娪台北27日電）不動產市場有多熱絡，金管會今天揭露，截至今年7月底止，本國銀行辦理房貸餘額（含催收款）達新台幣10.6兆元，前7月淨成長6166.07億元，已達2023年全年國銀房貸餘額增額的93.77%。

金管會今天公布本國銀行不動產放款概況，截至今年7月底止，本國銀行辦理房貸餘額（含催收款）達10兆6035億元，年增率衝高至10.84%，前7月國銀房貸餘額淨成長6166.07億元，已逼近2023年全年國銀房貸餘額增額。

金管會銀行局副局長童政彰在例行記者會分析，國銀房貸餘額年增率走高，主要由3大因素推升，首先是疫情過後國內景氣持續復甦，其次是自住剛性需求浮現，第3是建案完工陸續交屋所致。

另一方面，截至今年7月底止，國銀辦理建築貸款餘額（含催收款）近3兆7197億元，年增率達3.54%，亦連2個月走高。童政彰指出，主因在於國銀配合政府政策，增加動撥都更危老建案，加上建築成本提高導致週轉金需求走高。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

金管會今天同步揭露，截至今年7月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，辦理住宅建築及企業建築放款總額增至14.86兆元，月增0.15兆元，存款總餘額及金融債券發售額升至55.85兆元，月增0.58兆元。

按銀行法第72條之2規定設算，今年7月底銀行不動產放款平均比率降至26.61%，月減0.01個百分點。就個別銀行檢視，比率在29%以上銀行連2個月掛零，比率在28%至29%區間的銀行增至5家，比率在27%至28%的銀行降至8家。

立法院財政委員會26日至28日赴日本考察銀行海外據點發展，有銀行提出建言，認為海外分行業務相對單純，不動產放款重要性高，且不影響台灣不動產集中度，盼可不納計銀行法第72條之2計算範疇。

童政彰提到，國銀海外地區不動產放款併計台灣地區不動產放款集中度，緣起是巴塞爾銀行監理委員會規定銀行監理採合併監理，即不管國內或海外據點營運，財業務都必須合併進行監理，因此金管會採合併監理原則進行檢視。

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他指出，以銀行法第72條之2比率規定而言，若銀行放款過度集中不動產，將有流動性問題，因此金管會當時在法規設計除了與國際接軌，也考量國內外經濟情勢與業務發展。

童政彰舉例，此次疫情期間，歐美地區商用不動產風險即偏高，金管會採合併監理，事實上除了依循國際監理規範外，在風管上也有其意義，因此目前國銀海外不動產放款納計銀行法第72條之2計算，不會予以調整。（編輯：楊蘭軒）1130827