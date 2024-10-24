新光金雙龍搶珠 金管會檢討收購法規明年上半年定案

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（中央社記者張璦台北24日電）新光金雙龍搶珠引發立委認為併購遊戲規則應更為明確。金管會今天表示，正在研議檢討金控投資管理辦法，方向包含公開收購門檻調整等，結果預計明年上半年出爐。

金管會9月宣布緩議中信金申請公開收購新光金案，也就是不同意中信金對新光金啟動公開收購，終結新光金雙龍搶珠的混亂局面；不過，金管會緩議「中新併」引發立委質疑，認為相關遊戲規則應更為明確。

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金管會銀行局長莊琇媛今天在立法院財委會後受訪表示，現正在研議檢討金控投資相關管理辦法，針對公開收購門檻，目前規定應取得已發行有表決權股份總數超過10%，10%這一門檻會上調，但幅度尚在研議當中。從這次經驗來看，調降門檻如果造成金融市場紛擾，就有必要檢討。

第二，針對公開收購採取全現金，是否會明訂於法，莊琇媛指出，也會一起進行研議，研議結果預計明年上半年出爐。（編輯：林家嫻）1131024