亞太資產管理中心高雄專區 陳其邁：3年前就爭取

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）亞太資產管理中心高雄專區將於明年設立，高雄市長陳其邁表示，3年前市府已向中央爭取，高雄有海港、空港、工作環境等優勢，將打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心。

金管會主委彭金隆昨天在立法院財政委員會備詢時指出，亞太資產管理中心高雄專區將於明年上半年設立，金管會將給予金融業者更多誘因來設點。目前已有9家業者有興趣，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行，其中包含公股民營皆有意願，以高資產理財績優銀行為主。

陳其邁今天透過新聞稿表示，市府早在3年前已向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」落地高雄，現在國內銀行、壽險公司等管理資金已達百兆元以上的規模，發展境外時機已成熟。高雄具有完善交通設施，人才部分更有教育部核定的中山大學國際金融研究學院。

陳其邁表示，日前有國際資產管理公司來訪，除對高雄整體工作及生活環境給予高度評價，也對高雄在國際資產管理人才及綠色金融資產的發展，表達非常契合公司未來營運方向。高雄將是國際金融業、國際資產管理公司的最佳選擇。

陳其邁強調，感謝金管會大力支持與協助，高雄有灣區、自由貿易港區的優勢，市府將與中央攜手打造國際資產管理專區，規劃將專區設立在高雄亞灣，並納入自由貿易港區的範疇，以亞灣優質的工作及生活環境，打造媲美香港及新加坡的國際資產管理中心。

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此外，市府也將參考香港及新加坡，規劃成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理，也將比照「亞灣2.0計畫」提供企業「006688」專案租金補助。高雄作為企業投資最堅強後盾，未來會與中央合作向國際資產管理業者招商。

經發局補充，高雄將與中央合作成立南部第1座「高雄金融科技創新園區」，2項金融建設強強聯手，將更有助於帶動相關法律、財會、金融科技、資安等服務整體金融聚落，吸引海外資金進入高雄活絡金融市場。（編輯：謝雅竹）1131025