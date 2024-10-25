築間集團首度插旗大阪 進軍日本開啟第2海外市場

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（中央社記者江明晏台北25日電）連鎖餐飲集團陸續進軍海外發展，以火鍋品牌起家的築間集團今天宣布，繼今年初插旗香港之後，近期首度進軍日本，於大阪開設新的燒肉品牌，將開啟第2個海外市場布局，挑戰全球總店數突破200家。

築間今天發布新聞稿表示，選擇日本大阪作為進軍東北亞首站的主因，除了看好總產值及消費力為全日本第2之外，也看好2025年在大阪舉辦的世界博覽會商機。

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築間說明，集團以火鍋起家，在2020年跨足燒肉市場，創立2個燒肉品牌，2023年再開4個日式和韓式燒肉品牌，在全球累計已有38家店，燒肉挹注營收占比約25%，今年創立的燒肉品牌「築間燒肉」進軍日本。

針對海內外市場規劃，築間表示，在國內將展開街邊店、百貨商場的分店布局，擴大品牌聚落規模，而在香港銅鑼灣、旺角，日本大阪相繼展店後，預估年底前會再開10家分店，挑戰全球總店數突破200家。（編輯：楊蘭軒）1131025