本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

外資買超179億元中止連2賣 賣超星宇航空排第2

2024/10/25 16:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北25日電）科技權值股帶領下，台股今天終場上漲155.93點，收在22348.45點，中止連3黑，收復10日均線約23277點，成交值新台幣3004.72億元；據證交所統計，三大法人今天合計買超180.11億元。

觀察三大法人動向，外資及陸資（不含外資自營商）買超179.15億元，中止連2賣，自營商買超5.82億元，投信賣超4.86億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為緯創2萬1165張、長榮航2萬730張、華航1萬8413張。

外資今天賣超前3名包括聯電2萬1172張、星宇航空9580張、玉山金7534張。

值得注意的是，星宇航空興櫃轉上市，今天掛牌首日股價大漲53.75%，收盤衝上30.75元，不過卻遭外資大賣，居賣超榜第2名，長榮航、華航分居外資買超榜第2、3位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，美國總統大選逼近，投資人陷入觀望。由於川普言論經常比較激進，容易引起市場疑慮，但畢竟川普已當過1任總統，從上次經驗來看，川普選前激進，選後會有一套較平緩的作法，不用過度擔心。

蔡明翰認為，歷史經驗來看，美國大選只要和平落幕，代表不確定性因素消除，不論誰當選，選後美股走高的比例居多；現階段投資人應該逐漸把注意人移回企業財報，下週將進入科技股的超級財報週，包括蘋果、微軟、Google、Meta、Amazon等美國科技七巨頭成員都將公布財報，可能造成股市動盪加大。（編輯：張均懋）1131025

#Google
#川普
#外資
#長榮航
#星宇航空
#星宇航空
#蔡明翰
#美國
#華航
#微軟
#緯創
#聯電
川普
川普痛批非法移民問題 稱美國淪「世界的垃圾桶」搖擺州密西根郊區選情冷 萬聖節裝飾比競選廣告多
蔡明翰
台股上漲155點站回10日線 週線終結連2紅道瓊終結連3紅 台股後續觀察財報及法說
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：