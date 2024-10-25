金磚之橋創建台灣遭邊緣化？央行駁：支付系統健全

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（中央社記者蘇思云台北25日電）媒體報導金磚國家討論創建「金磚之橋」新金融支付平台，台灣因地緣政治將被排除而邊緣化。央行今天澄清，台灣支付系統設施健全完善，台灣仍可透過SWIFT與全球進行貿易支付，並不會被邊緣化。

金磚國家（BRICS）在10月22至24日舉行高峰會，會後宣言提出新跨境支付倡議，以實現本幣清算。媒體報導提到金磚國家討論創建「金磚之橋」（BRICS Bridge）新金融支付平台，將與環球銀行金融電信協會跨境支付系統（SWIFT）抗衡；台灣因地緣政治，將被排除而邊緣化，台灣支付系統處境令人擔心等。

中央銀行今天發布新聞稿提出4點說明，反駁相關論點。第1，金磚國家倡議建立新金融支付平台，是希望藉此減少對SWIFT倚賴，降低美元在國際支付清算扮演角色，目前BRICS Bridge仍在倡議階段，在可預見的未來，系統仍無法取代SWIFT。

央行指出，SWIFT為國際性跨境交易傳輸平台，各國主要金融及相關支付網路都跟SWIFT串聯運作，構成全球性的金融交易訊息轉接支付網路系統。金磚之橋主要是俄羅斯及中國等國家為避免受到歐美國家金融制裁，擬成立的非全球性系統，該系統應無法與SWIFT抗衡。

第2，台灣仍可透過SWIFT與全球進行貿易支付，並不會被邊緣化。台灣與全球的貿易支付都透過SWIFT處理，即使未來BRICS Bridge計畫完成，但金磚國家想要跟歐美等SWIFT會員國家進行貿易支付，仍需透過SWIFT，因此台灣跟金磚國家貿易，仍可透過SWIFT處理，不會因台灣未參與BRICS Bridge而被邊緣化。

央行指出，第3，為達成跨境支付更快、更便宜、更透明及更具包容性的目標，央行持續參與國際機構有關支付系統議題的交流與討論，並非僅扮演追隨者角色。

最後，央行強調，台灣支付基礎設施健全完善，金融機構都可透過SWIFT為其客戶完成跨境支付（包括跨境貿易）。

央行指出，台灣已建置符合國際清算標準的即時總額清算（RTGS）系統及零售快捷支付系統（FPS），提供國內各類大額及零售支付交易服務；並建有外幣結算平台提供美元、歐元、日圓、人民幣及澳幣等5種外幣交易服務。（編輯：張均懋）1131025