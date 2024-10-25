可成子公司取得CDMO營業資產 擴大醫療布局

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（中央社記者吳家豪台北25日電）金屬機殼廠可成今天宣布，集團子公司可力生醫股份有限公司透過營業資產讓與方式，取得精能醫學的CDMO（委託研究開發暨製造服務）業務相關營業及資產，藉此擴大在醫療產業的布局。

可成從2020年起展開策略轉型，看好智慧醫療發展，積極切入高階醫材領域。精能醫學在神經調控研發領域耕耘多年，擁有關鍵技術及製程能力，可提供客製化及整合服務。

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可成發布新聞稿說明，本次交易完成後，可成將取得植入式神經調節裝置的研發資源、技術製程、專利認證以及既有客戶等資產，可望提升集團跨足新領域所需的關鍵實力。

展望未來，可成表示，將透過有機成長及海內外投資併購，持續整合跨領域平台，搭配既有材料科學與製造強項，發揮綜效，逐步建立新領域的供應鏈生態系與核心競爭力，多頭並進擴大在醫療產業的布局，邁向成為CDMO領導者的目標。（編輯：林家嫻）1131025