9月房貸餘額衝高至10.86兆 年增率續創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）央行9月祭出第7波選擇性信用管制，今天公布的9月房貸餘額衝上新台幣10.86兆元，單月暴增1112億元，外界關切是否房市熱度不減；不過央行官員表示，影響房貸因素眾多，不宜以此下定論，房貸餘額走高主要是先前排隊等待撥款的案件多已消化完畢。

央行今天公布9月房貸餘額為10.86兆元，續寫歷史新高，不只較8月大增1112億元，年增11.26%，更創下18年半以來最大增速。

央行8月大動作找來34家國銀喝咖啡，進行道德勸說，9月又祭出第7波選擇性信用管制，被稱作史上最嚴房市管制，但9月房貸餘額水位仍高漲。

央行官員分析，9月房貸餘額續揚有兩大因素，一是新成屋的整批分戶貸款推升，二是前幾個月房貸需要排隊審核，隨著銀行加速審理、陸續消化，先前「卡關」的貸款體現在9月的統計上。

央行官員強調，不宜單以房貸餘額的數據判定房市熱度，畢竟房貸影響因素眾多，除了價、量，個案信用狀況也會影響貸款成數，「不建議以貸款說房市好或不好」。

若觀察六都建物買賣移轉棟數，央行官員指出，市場成交量能夠反映房市熱度，而8、9月的移轉棟數月增率都呈負成長。

央行近日公布的9月五大銀行新承作房貸、今天公布的房貸餘額，均呈現明顯走升，市場關注政府房市管制措施是否見效。央行官員表示，9月理監事會的時間點落在中旬，政策需要一點時間發酵，會持續觀察數據變化及市況發展。

而9月新青安房貸占整體房貸餘額比重為10.44%，略高於8月的10.17%；官員表示，比率大致持平，並未大幅衝高。

至於有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，9月為3兆4915億元，年增率連續4個月走揚，升抵5.67%。

央行官員認為，建築貸款年增率已經下滑很長一段時間，基期偏低的情況下，使得近幾個月的年增率擴大；但從市場氛圍來看，建商審慎的態度並沒有改變。（編輯：張良知）1131025