投資台灣再添4家中小企業 暐盛工業砸近3億台南建廠

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（中央社記者劉千綾台北25日電）投資台灣事務所今天通過4家中小企業擴大投資台灣，其中暐盛工業將投資近新台幣3億元，在台南建新廠。投資台灣三大方案已吸引1559家企業，投資額超過新台幣2兆3625億元，後續有26家企業待審。

投資台灣事務所表示，暐盛工業專注於鋁擠製品設計、加工、生產及銷售，產品廣泛應用於建材、工業及光電領域，將投資近3億元，在台南市新市產業園區興建新廠房及擴建現有設施。鋁擠型製程和鋁棒擠壓機設備具備智慧技術元素及功能，包括物聯網、異常監控或生產資訊可視化及自動參數設定，可提高產品品質與良率，更能滿足客戶特製化需求。

超正齒輪為高精度齒輪及齒輪組設計與製造商，擁有先進的滾齒、齒研製造技術，主要產品應用於工具機、汽車工業、航太工業等領域。因應數位化轉型，超正齒輪將於台中市神岡區投資1億元，引進先進的CNC滾齒機、機械手臂、滾刀磨銳機等設備，透過數據分析和智能監控技術，掌握齒輪的運行狀態、降低故障、延長設備壽命。

此外，某濾材公司致力提供專業的淨水過濾解決方案，應用於醫療、實驗室生技、中央廚房、高端家用、廚衛及公共衛生等多項領域。該公司將於高雄橋頭科學園區，投資6億元設廠，同時增購生產自動化設備，搭配資料分析及自動化技術，實現生產過程的視覺化和改善。

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餐御宴食品以真材實料、健康美味為設計理念，專注於生產冷凍食品與烘焙食品，並致力於提供高品質的食品產品，為推動傳統產業朝智慧化和減碳化轉型，將投資逾1億元，於台中市大甲區擴建3樓廠房，並購置先進智慧化生產設備及節能減碳相關設施投資，以提升生產能力和效率。

根據最新統計，「投資台灣三大方案」已吸引1559家企業，超過2兆3625億元投資，預估創造15萬4503個就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已通過1048家企業，投資額約4970億元，帶來3萬7697個就業機會，後續尚有26家企業排隊待審。（編輯：林家嫻）1131025