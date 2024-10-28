本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股6/300
首頁 / 證券

台積電回測平盤 台股盤中翻黑跌破23200點

2024/10/28 10:53（10/28 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）美國總統大選逼近，市場觀望氣氛濃，台股今天開高走低，早盤漲近200點，但權值股台積電回測平盤無力上攻，人工智慧（AI）概念股回檔，鴻家軍走勢分歧，加權指數9時30分後翻黑，最低至23199.33點，下挫149點，暫失10日線。

10時48分左右，台股加權指數為23292.59點，下跌55.86點，跌幅0.23%，成交金額新台幣1907.43億元。電子類股指數下跌0.42%，金融類股跌0.11%，代表中小型股的櫃買指數下挫0.87%。

權值股開高走低，晶圓代工廠台積電早盤最高1080元、漲幅1.41%，隨調節賣壓浮現，拉回平盤1065元附近。鴻海早盤最高221.5元、漲幅超過2%，至10時後拉回平盤。

鴻海集團股訊芯-KY下跌超過3%，正達、建漢挫逾2%，台揚跌幅約1%，鴻準上漲約0.5%。

輝達（NVIDIA）將於11月20日公布財報，AI概念股進入整理，緯創、英業達、技嘉今天盤中跌逾2%，廣達跌幅約1%。

星宇航空25日興櫃轉上市，掛牌首日上演蜜月行情，卻遭外資減碼，今天星宇開平走低，盤中最低28.15元、重挫超過8%。華航盤中上漲超過1%，長榮航漲幅約0.6%。（編輯：楊蘭軒）1131028

#星宇航空
#晶圓代工廠台積電
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電漲15元 台股早盤漲近200點突破23500點
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：