力成前3季獲利年增3成 第3季AI占比8%

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）半導體封測廠力成今天公布前3季獲利新台幣52.65億元，年成長30.2%，前3季每股純益7.05元。力成指出，第3季人工智慧（AI）相關業績占比提升至8%。

力成下午公布第3季財報，第3季合併營收183.02億元，較第2季195.86億元下滑6.6%，比去年同期184.49億元微減0.8%，是5季以來低點，主要是與美光（Micron）合約到期，屏除中國大陸西安廠營收，也帶動第3季合併毛利率升至21.4%，是9季以來高點，較第2季19.02%增加2.4個百分點，比去年同期17.76%增加3.6個百分點。

力成第3季合併營業利益27.67億元，營益率15.1%，也是9季來高點，較第2季13.16%增加1.9個百分點，比去年同期10.93%成長4.2個百分點。

受到第3季業外匯損約6300萬元影響，力成第3季稅後獲利17億元，較第2季18.28億元減少7%，比去年同期15.73億元增加8.1%，力成第3季每股基本純益（EPS）2.28元，低於第2季2.45元，優於去年同期2.1元。

力成累計今年前3季合併營收562.18億元，較去年同期514.07億元成長9.36%，前3季合併毛利率19.3%，較去年同期16.92%增加2.4個百分點，前3季合併營業利益73.89億元，營益率13.1%，較去年同期10.83%增加2.3個百分點。

力成前3季稅後獲利52.65億元，較去年同期40.44億元成長30.2%，前3季每股純益7.05元，優於去年同期5.41元。

從應用比重來看，力成指出，第3季AI相關業績占比，較第2季的6%提升至8%，車用占比升至14%，通訊占比從26%升至30%，運算從28%降至21%，消費電子占比維持25%，工業應用占比約2%。（編輯：張均懋）1131029