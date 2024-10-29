台電：智慧電表建置突破300萬具 涵蓋全台8成用電量

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（中央社記者曾智怡台北29日電）立委關切智慧電表建置進度，台電指出，今年6月已突破300萬具，達成今年預定目標，涵蓋全台用電量8成，未來將以每年100萬具的速度逐年安裝，目標2035年前完成全面布建。

針對部分已安裝電表但尚未安裝通訊模組的用戶，台電表示，已要求承攬商加速安裝，用戶若有用電異常情形，台電亦可透過現場讀表的方式分析掌握。

台電透過新聞稿指出，高壓用戶已於2013年全面布建完成，包含2.5萬戶，用電量占全台6成；低壓用戶的數量遠超過高壓用戶，約有1450萬戶，目前布建規劃主要採區塊安裝，原則上以用電量較大或較具有節電潛力等地區為優先。

台電補充，如果用戶申請使用時間電價、需量反應方案，或住家有設置再生能源併網時，台電也將主動協助換裝。

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台電指出，智慧電表不僅是記錄用電，更能即時回報用電狀況，透過分析和管理用電模式及數據，結合多元應用服務，以利用戶自主用電管理，進而具體落實節能。

針對立委提到部分已安裝智慧電表沒有網路功能，台電說明，目前台電主動規劃的布建區內，僅約5000多戶已安裝電表但尚未安裝通訊模組，主因電表與通訊模組承攬商的安裝時間落差，已要求承攬商加速趕辦安裝。尚未安裝通訊模組的用戶，也可透過現場讀表分析方式，掌握異常用電。（編輯：張均懋）1131029