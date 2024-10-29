出口商與外資拉鋸 新台幣震盪小貶收32.101元

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）美國總統大選進入倒數，川普交易助長美元維持偏強格局，加上外資操作保守、資金先行回防，台灣股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元收盤收在32.101元，小貶1.1分，不過成交量能略為放大，台北及元太外匯市場總成交金額15.755億美元。

美國總統大選被視為今年牽動全球政經局勢的最大不確定性，隨著選情趨向白熱化，共和黨候選人川普勝率提高，川普效應助長美元偏強格局、站穩104價位，令亞幣承壓，新台幣陷入窄幅整理。

新台幣兌美元一早以32.09元開出後，出口商旋即踴躍進場拋匯，拉動匯價由貶翻升，觸及盤中高點32.07元；不過受到台股下挫波及，午後外資又加大匯出力道，匯價再度翻貶，終場以小跌作收。

外匯交易員表示，10月進入尾聲，出口商拋匯量能明顯放大，在32.100元上方積極進場，使得今天貶幅有限。

央行統計，美元指數漲高後小幅修正，今天微跌0.06%，亞幣維持偏弱格局，新台幣微貶0.03%，韓元跌0.13%、人民幣跌0.19%，日圓摜破153關卡後跌深反彈，今天上揚0.11%。

台股方面，受台積電ADR重挫逾4%拖累，今天開低走低，盤中下跌486點，落至22711點；尾盤跌勢收斂，大盤指數終場收22926.59點，下跌271.48點。

外匯交易員指出，美國總統大選下週重磅登場，金融市場屏息以待，近日外資操作明顯觀望，匯價因而陷入膠著，預估下週結果出爐之後，才會有比較明顯的方向性。（編輯：林家嫻）1131029