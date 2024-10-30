AI帶動雲端業務成長 AlphabetQ3營收優於預期

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（中央社舊金山29日綜合外電報導）谷歌（Google）母公司Alphabet今天公布財報，在人工智慧（AI）驅動下，雲端業務成長35%，數位廣告收入也勁揚，第3季營收與盈餘超乎預期。

路透社報導，Alphabet股價今天收漲1.8%，在盤後交易中大漲4.4%，今年來已累漲近22%，與大盤走勢一致。

執行長皮查伊（Sundar Pichai）在聲明中說，Google的搜尋（Search）與雲端（Cloud）業務使用量與銷量增加，顯示對AI的投資現在開始「獲得回報」。

在人工智慧競賽中，Google被認為在科技巨擘對手微軟（Microsoft）後面苦苦追趕，但現在一直在加強AI聊天機器人Gemini，並努力改善旗下由AI驅動的搜尋產品。Alphabet也持續挹注大筆資金投資AI。

新財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）在舉行首場分析師電話會議時說，Alphabet 2025的資本支出將比今年還高。Alphebet第3季的資本支出增加62%，來到130億美元。阿胥肯納吉說第4季預計也相同。

Google雲端平台的第3季營收成長35%，來到113.5億美元，超乎分析師預估的108.6億美元。這是Alphabet近8季來最快的成長步調，主因企業加倍提高雲端支出，而這對推動人工智慧技術而言至關重要。

科技業分析機構TECHnalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）說：「我的確認為這是亮眼的一季，因為Google雲端不僅能抵銷搜尋下滑造成的影響，說明了雲端營收日益增加的重要性，以及Alphabet繼續讓營收基礎多樣化。」

Google已在AI Overviews推出廣告。AI Overviews使用生成式AI從一系列來源中摘要內容，並展示從搜尋查詢得出的簡要結果。

分析師表示，使用者認為Alphabet的新AI工具比先前還有效率，與今年稍早的情況相比已有顯著改善；之前的搜尋會得出不正確的答案，包括在披薩食譜中將膠水列為食材，招致各界猛烈批評。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG），Alphabet每股盈餘為2.12美元，也超乎利潤預期，而平均市場預估為1.85美元。

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Alphabet整體營收中占比最大的數位廣告，第3季銷售額從596.5億美元成長至658.5億美元，其中YouTube廣告銷售額增長12%至89.2億美元，但成長幅度比第2季緩慢。

在TikTok與亞馬遜（Amazon.com）開拓市場時，Google主宰數位廣告市場的地位，仍協助吸引行銷資金挹注。美國政黨在總統大選前提高政治廣告支出，以及8月閉幕的2024年巴黎奧運帶來廣告收益，也為Alphabet第3季財報帶來正面影響。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1131030