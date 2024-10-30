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盛群估第4季營收持平 明年營運可望好轉

2024/10/30 14:22
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（中央社記者張建中台北30日電）微控制器（MCU）廠盛群總經理蔡榮宗今天表示，第4季營收將與第3季差異不大，明年營運則可望好轉，觸控、電磁爐、健康量測和煙霧報警器等產品表現較佳。

盛群下午舉行線上法人說明會，說明第3季營運結果和未來展望。盛群第3季營收新台幣6.83億元，與第2季相當，營運持續虧損，歸屬母公司淨損7269萬元，每股虧損0.32元；累計前3季歸屬母公司淨損1.52億元，每股虧損0.67元。

蔡榮宗表示，中國雙11和雙12購物節，以及政府補貼方案，帶動小家電需求升溫，觸控產品銷售可望逐步回升。電磁爐產品去年出貨1000萬顆，今年可望銷售1400萬顆，明年持續看好。

蔡榮宗說，盛群血糖儀等健康量測產品在中國市占率高，並將逐步往海外擴展，預期未來仍可望有不錯表現。第3季煙霧報警器產品激增109%，主要來自於韓國、中國和台灣需求增加帶動，明年第1季可望有更好表現。

蔡榮宗表示，根據出貨狀況以及手上訂單，估計第4季整體營收將與第3季差異不大，下半年表現將優於上半年，今年總營收可能較去年下滑，預期明年營運表現可望好轉。

他說，9月存貨金額已降至12.9億元，預期明年第2季可望進一步降至10億元以下。隨著高成本的庫存逐步去化，加上晶圓廠明年價格有機會調降，將有助於毛利率維持在40%以上水準。（編輯：楊凱翔）1131030

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