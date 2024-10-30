2024泰國台灣形象展 聚焦智慧生產循環經濟

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）2024年泰國台灣形象展即將在11月下旬登場，聚焦5大主題包括智慧製造、智慧醫療、智慧樂活、循環經濟以及文化和觀光，將有上百家台灣企業參與展覽，和泰方共同探尋最新商機。

由經濟部國際貿易署主辦、對外貿易發展協會執行的2024年泰國台灣形象展，即將在11月21日至23日於曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）登場，主辦單位今天舉行記者會宣布台灣形象展的內容。

外貿協會市場拓展處副處長王信雄致詞指出，過去5屆的泰國台灣形象展協助了919家台灣企業在泰國拓展市場，吸引超過16萬9000人次的訪客，並製造了3億1700萬美元的商機，今年的台灣形象展也將透過展示台灣的創新能力，為泰國企業製造更多產值。

王信雄指出，2023年台灣和泰國雙邊貿易額達到了162億美元，泰國是台灣第13大貿易夥伴，2024年前3季台灣在泰國有74項投資計畫，比2023年同期增加了24%，總投資額為4580萬美元，其中投資金額最高的產業是電子零組件製造，台灣形象展提供合作商機，讓台泰的經濟可以一起成長。

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今年將有超過170家台灣企業參與台灣形象展，現場設有220個攤位，聚焦5大主題包括智慧製造、智慧醫療、智慧樂活、循環經濟以及文化和觀光，展現台灣對環境友善和增進企業效率的科技、改善生活品質和促進生活方便的創新永續產品、協助企業達到零碳排放和生態友善的解決方案以及台灣豐富的文化和旅遊資源。

除了展覽外，台灣形象展還包括了座談會和論壇，討論醫療創新、智慧製造和綠色科技，讓台灣和泰國企業一起探尋商機。（編輯：高照芬）1131030