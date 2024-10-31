本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
輝達
新聞專題
輝達1/254
首頁 / 產經

美光進入輝達GB200 NVL72推薦清單 有望大啖AI商機

2024/10/31 11:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹31日電）美光（Micron）今天宣布，9550固態硬碟（SSD）進入輝達（NVIDIA）GB200 NVL72系統及其衍生產品的推薦供應商清單（RVL）。

美光企業副總裁暨儲存事業部總經理沃納（Jeremy Werner）透過新聞稿表示，AI工作負載量越來越高，美光的記憶體和儲存產品自資料中心到邊緣應用，皆發揮重要作用。

沃納表示，藉由在輝達的GB200 NVL72上整合美光的9550固態硬碟，伺服器業者可以在AI伺服器系統上整合高效能、具節能效率的第5代資料中心儲存解決方案。

美光指出，與市場產品相比，9550固態硬碟讓輝達Magnum IO GPUDirect（GDS）的資料吞吐量提升34%，使用Big Accelerator Memory（BaM）進行圖像神經網路（GNN）訓練時，工作負載完成時間可縮短33%，消耗電力可減少43%。（編輯：潘羿菁）1131031

#美光
#輝達
#美光
#輝達
輝達
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
郭智輝百億度綠電引議 傅崐萁：電價不漲才是首務
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：