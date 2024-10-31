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慧榮：第5代PCIe固態硬碟控制晶片出貨 營運添動能

2024/10/31 12:34
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（中央社記者張建中新竹31日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技表示，首顆第5代PCIe消費級固態硬碟（SSD）控制晶片和人工智慧AI伺服器用的MonTitan SSD控制晶片開始出貨，將為未來營運注入成長動能。

慧榮科技總經理苟嘉章今天透過新聞稿表示，第3季嵌入式記憶體（eMMC）和通用快閃記憶體（UFS）控制晶片營收小幅成長，SSD控制晶片營收維持強勁，整體營收表現達到預期水準。

慧榮科技第3季營收2億1241萬美元，季增1%，毛利率46.8%，稅後淨利3102萬美元，每股純益0.92美元，約新台幣30元。

苟嘉章表示，在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠和模組廠新案的帶動下，SSD控制晶片營收在OEM代工市場持續成長，預期這些新案在2025年將開始放量。

他指出，首顆第5代PCIe消費級SSD控制晶片和AI伺服器用MonTitan SSD控制晶片是慧榮2大重點新產品，並已開始出貨，將有利2025年營運表現。

慧榮表示，年底假期購物旺季需求較往年疲軟，預期第4季營收將介於1.91億美元至2.02億美元，較第3季減少5%至10%，毛利率介於46.5%至47.5%。（編輯：潘羿菁）1131031

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慧榮：NAND Flash客戶業務強勁 今年營收看增3成
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