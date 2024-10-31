美大選前市場避險情緒升高 亞股隨美股頹勢多收低

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（中央社香港31日綜合外電報導）亞洲股市今天追隨美股頹勢多收低，儘管最新公布的中國製造業數據優於預期、為北京當局捎來一些好消息，但隨著美國大選將於下週登場，市場避險情緒日益升高。

法新社報導，美股3大指數昨天收低。美國總統大選預定11月5日登場，目前民調顯示共和黨總統候選人川普與民主黨對手賀錦麗難分軒輊，加上日本央行日本銀行（Bank of Japan）今天在政策會議宣布維持利率不變，似乎使得亞洲投資人啟動避險模式。

日股基準日經225指數今天下挫0.5%，主要受到日圓升值和半導體類股下跌拖累。

日本銀行公布利率決策之際，也在展望報告中說，「日本經濟活動與物價仍存在著高度不確定性」。

日銀今天也說，若通膨如同預期般發展，將不排除再次升息，並表示正對其他經濟體給予「應有的關注」，尤其是預定下週舉行總統大選的美國。

除了日本，香港、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市也收低。台北股市因颱風來襲休市一天。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）分析師殷尼斯（Stephen Innes）將亞股波動歸因於美國大選前醞釀的「緊張情緒」，他認為投資人在「美國選舉登場前，對承擔新風險抱持審慎態度」。

不過，中國股市逆勢上揚，最新公布的中國製造業數據優於預期，帶動滬深股市健康上漲。雅加達股市也收高。

中國國家統計局今天公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，為今年5月來首度重返擴張區間，對設法提振本地經濟活動的北京領導階層是難得的好消息。

PMI以50%為榮枯線，高於50%顯示製造業行業處於擴張階段，低於50%意味在收縮階段。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1131031