台積電、鴻海小漲 台股開高震盪挑戰5日線

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（中央社記者江明晏台北4日電）美國總統大選倒數，市場觀望氣氛濃厚，台股今天開高震盪，指數一度漲至22935.72點，漲逾155點，站回5日線，但隨後漲幅收斂至百點左右；台積電、鴻海小漲，IC設計等高價股撐盤。

至11時，台股加權指數上漲98.87點，至22878.95點，電子股漲0.53%、金融股上漲1%；代表中小型股票的櫃買指數下跌0.34%。

觀察盤面焦點，台積電盤中漲5元，至1030元，漲幅0.49%，鴻海漲3元，漲幅1.44%，AI伺服器概念股緯創、廣達、緯穎走揚。台積電設備股大漲，均華漲停，均豪、志聖漲逾3%。

IC設計股今天強漲，聯發科宣布子公司聯發資本認購世芯-KY私募，每股認購價格為新台幣1627元，斥資7.32億元取得45萬股，帶動世芯-KY股價大漲逾6%。高價股今天漲多跌少，台股16千金中，有10檔上漲，其中，股王信驊、創意、祥碩走揚。（編輯：林家嫻）1131104