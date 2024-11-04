AI晶片需求強勁 推動輝達、台積電市值10月飆升

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（中央社紐約4日綜合外電報導）隨著愈來愈多企業將人工智慧（AI）整合至日常營運，市場對輝達（NVIDIA）的超級運算AI晶片需求續增，推動輝達與供應商台積電市值在10月同步飆升。

路透社報導，輝達10月市值勁增9.3%至3兆2600億美元，輝達供應商、晶圓代工龍頭台積電的同期市值也大增6.5%至8328億美元。台積電上月公布的第3季獲利優於預期，並表示AI需求展望看俏。

一度被輝達擠下市值龍頭寶座的蘋果（Apple），上月市值下滑3%至3兆4000億美元。蘋果上月31日公布的財報顯示，上季大中華地區銷售低迷，並且預估營收僅溫和成長。

臉書（Facebook）母公司Meta Platforms與科技巨頭微軟（Microsoft）上月不約而同預告自家AI資本支出將攀升，拖累兩家公司股價齊挫。

瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）投資長赫費爾（Mark Haefele）維持他對AI的正面展望，並建議投資人利用近期市場波動加碼買進優質AI概念股。

赫費爾說：「我們持續看好半導體族群與科技巨頭，並預估我們的AI投資組合，將在2024年和2025年各帶來35%和25%獲利成長率。」（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1131104