台泥綠能推漁電共生案場 嘉義、高雄再建150MW

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（中央社記者潘智義台北5日電）台泥綠能子公司台泥嘉謙綠能表示，今天在嘉義布袋漁電共生一期案場A至F 6區已於2022年11月全數併網發電，至今已為台電發出1億3749萬6643度綠電，台泥綠能於嘉義、高雄等地建置及開發中的漁電共生案場尚有約150MW（百萬瓦）。

台泥嘉謙綠能說明，不只是發電，旗下漁電共生案場中養殖戶已穩定產出鰻魚、金目鱸魚、虱目魚、吳郭魚、白蝦及泰國蝦等多樣低碳漁貨。

台泥嘉謙綠能指出，嘉義是台泥綠能主力發展區域之一，在發展綠電同時，台泥綠能在此地的子公司台泥嘉謙綠能甚至成立專責漁管團隊，4位養殖專業科系的高材生實際投入養殖並近距離與養殖戶交流切磋，5日特別在案場舉辦「漁電共生 健康共享」活動，展現台泥養殖團隊與養殖夥伴們共同努力的成果。

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台泥嘉謙綠能活動特邀出身嘉義的雲朗觀光主廚阿華師，以台泥漁電共生案場當季養殖收成的泰國蝦與鱸魚，布袋鎮義竹鄉當令生產的白玉苦瓜、紅鬚玉米筍、水晶米、桑椹搭配遠近馳名的15年黑金老菜脯，設計出「漁電共生10全10美海鮮饗宴」，邀請養殖戶夥伴與地方村里長、社區意見領袖一起品嘗。

根據聯合國農糧組織統計，氣候變遷、海洋過度捕撈及海水溫度上升將導致2050年全球漁獲量減少約15%。相較於畜牧業，水產養殖因生長期短且碳排放量僅為牛羊的一半，被視為低碳且穩定的永續蛋白質來源。台泥綠能表示，積極響應全球減碳需求，以穩定的低碳養殖水產品，應對遠洋漁業的高碳足跡與資源耗竭挑戰。（編輯：張均懋）1131105