鴻海10月營收8048億元創單月次高 估第4季業績雙增

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天公布10月自結合併營收新台幣8048.48億元，月增9.8%，年增8.59%，為歷年同期新高，也創歷史單月次高，累計今年前10月營收5兆5324.77億元，年增9.57%，也是歷年同期新高。鴻海預期第4季營運將可達到季增、年增表現。

從4大產品線來看，鴻海指出，10月電腦終端、消費智能產品較9月強勁成長，主要受惠10月新品發布及中國雙11、北美感恩節等，客戶拉貨動能較強；元件及其他產品顯著成長，主要受惠消費智能產品零組件出貨增加。雲端網路產品略為衰退，鴻海說明，人工智慧（AI）持續拉動伺服器需求，不過9月基期較高。

若與2023年同期相比，鴻海指出，10月雲端網路較去年強勁成長，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，元件及其他產品顯著成長，主要業務相關零組件出貨增加及車用業務出貨成長，電腦終端產品顯著成長，受惠新品發布，消費智能產品約略持平。

觀察今年前10月主要產品表現，鴻海表示，雲端網路產品、元件及其他產品較去年同期強勁成長，電腦終端產品顯著成長。消費智能產品約略衰退，主要是2022年底中國鄭州廠區受疫情影響，訂單推遲到2023年第1季生產，使得基期較高。

鴻海將於11月14日舉行法人說明會，展望第4季，鴻海預期，下半年是資通訊產業傳統旺季，營運會逐季加溫，展望第4季營運表現，將可達到季增、年增的表現。（編輯：張均懋）1131105