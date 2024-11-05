綠界上半年配息0.9元 宏碁資訊前3季EPS為10.52元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北5日電）第三方支付業者綠界科技今天公布前3季財報，累計營收達新台幣11.75億元、年增2.53%，每股盈餘1.43元，並決議發放上半年現金股利0.9元，相當於9月股票面額1拆10還原前的每股盈餘14.3元及現金股利9元。

綠界發布新聞稿表示，隨著綠界Pay、其他新業務推展及研發投入的增加，今年度營業費用有所上升，但整體獲利仍持續成長。

為增強在第三方支付與電子商務領域的競爭力，綠界董事會通過2件人事任命案，任命王子柔擔任財會主管、代理發言人與公司治理主管，以及任命陳金鐘擔任業務部副總經理。

另外，宏碁集團旗下數位雲端服務商宏碁資訊今天公布前3季財報，營收及獲利均創歷年同期新高。

宏碁資訊今年第3季因客戶增加採購雲端和資安產品，帶動營收及獲利成長。今年前3季累計營收67億元、年增15%，稅後淨利4.4億元、年增11%，每股盈餘10.52元。

宏碁資訊指出，隨著生成式AI潛力的展現，企業在深度數位轉型的過程中，對雲端服務的需求持續上升，對數據治理、雲端加值服務及AI技術顧問的依賴也日益加深。（編輯：潘羿菁）1131105