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證交所11/11開放認股借貸 活絡證券市場

2024/11/6 17:13
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（中央社記者曾仁凱台北6日電）為滿足投資人多元化投資需求，並提升市場流動性，證交所今宣布11月11日起，將開放證券商辦理認股借貸業務，上市櫃公司員工及原股東將更方便參與公司新股認購，預期進一步活絡證券市場。

證交所介紹，認股借貸是指具員工及原股東身分的投資人向證券商借款，認購上市櫃公司新股，投資人除繳交部分自備款外，並應將認購新股撥入證券商擔保品專戶。此項服務的融通期間最長不超過30天，讓投資人能更靈活運用資金，參與企業成長。

證交所說明，開放認股借貸的效益包括可擴大投資人參與，降低投資門檻，讓更多投資人能參與上市櫃公司的新股認購，增加市場深度；活絡市場交易，提升市場交易量，增加市場流動性；以及支持企業發展，協助上市櫃公司順利完成募資，支持企業發展。

為開放認股借貸新制，金管會修正「證券商辦理證券業務借貸款項管理辦法」，證交所、櫃買中心及集保結算所也共同修訂「證券商辦理證券業務借貸款項操作辦法」，明訂相關作業程序，希望能進一步活絡證券市場。

證交所表示，樂見新制上路，將持續關注市場發展，並提供相關諮詢服務，協助投資人及證券商順利適應新制度。（編輯：楊凱翔）1131106

#金管會
#證交所
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