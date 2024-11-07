金管會：對肇事致死者 研議提高強制車險費率等級

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（中央社記者謝方娪台北7日電）行政院6日於道安會報請金管會研議精進強制汽車責任險費率計算，金管會今天表示，將朝費率計算排除性別因素、對肇事致死者提高費率等級、對非車主的實際肇事駕駛人註記等3大方向研議，預計2025年底前完成研議。

對於近期發生幾起重大交通事故，行政院長卓榮泰6日主持道安會報，指示交通部對無照駕駛研議更嚴謹修法，同時持續針對18歲前教育階段加強交通安全宣導，並請金管會持續研議精進強制車險費率計算。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會說明，金管會將請保發中心協助朝3方向研議，首先，參考主要先進國家作法，金管會將檢討強制車險費率計算，研擬排除納入性別因素。

蔡火炎解釋，現行強制車險費率計算涵蓋年齡、車種、違規肇事理賠紀錄及酒駕加費4大因子，現行女性強制車險費率相對男性低，實務上會導致實際駕駛人不願登記為車主、而請身邊女性登記，加上現行日本、英國、美國加州、德國等多未以性別因素作為強制車險費率計算因子，金管會後續將檢討刪除性別因素。

其次，金管會研議對肇事案件區分致人受傷或致人死亡，針對肇事致受害人死亡者提高強制車險費率等級。

蔡火炎說明，現行強制車險費率參考車主前一年度違規肇事理賠紀錄，若前一年度強制車險理賠1次，當年度強制車險費率等級將加3級，但目前加費制度並無因被害人受傷或死亡有所差異，金管會將對此進一步研議。

第3，若發生強制車險理賠，但肇事駕駛並非車主情事，金管會研議註記該名實際肇事駕駛人，未來一旦買車，強制車險必須適用較高費率等級。

外界關注，為達嚇阻之效，金管會是否考慮拉大強制車險各級費率差距，蔡火炎表示，維護道路交通安全並非全靠強制車險，強制車險僅是輔助，若要促使駕駛人注意道路交通安全，應由道路交通主管機關對肇事駕駛人予以重罰，保險最主要目的仍在於保護車禍受害人權益、讓車禍受害人能快速獲得賠償。

現行若以自用小客車為例，當車主為年紀高於30歲、60歲以下女性，適用第4級費率（即無加減費），強制車險年繳保費為新台幣1318元，若為年紀高於30歲、60歲以下男性年繳保費為1398元，男女差距80元。

但若一旦有肇事紀錄，隔一年度適用費率加3級，該女性車主年繳保費將提高至1617元、男性車主將提高至1697元。（編輯：楊凱翔）1131107