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台股漲幅收斂 上漲145點收在23553.89點

2024/11/8 13:48（11/8 13:59 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北8日電）台股今天由台積電走高帶動，最高逼近23700點關卡，中場後漲幅收斂，上下震盪190點，最低為23509.13點，終場收在23553.89點，上漲145.07點。

台股今天加權指數收在23553.89點，上漲145.07點，漲幅約0.62%，成交值新台幣4217.84億元。台股本週上漲773.81點。

台積電今天股價持續走高，上漲25元，收在1090元，市值攀高至28.26兆元，貢獻大盤約202點。鴻海、廣達和華碩等權值股同步走高，帶動整體電子類股指數上漲0.97%。

傳統產業股多數走跌，台塑、南亞、台化等台塑三寶對第4季營收營收展望保守，股價同步下挫逾1%，影響塑膠類股指數下跌1.66%。

電纜、玻璃、橡膠和觀光類股同樣表現疲弱，類股指數下挫逾1%。航運類股指數上揚0.87%，表現相對強勢。（編輯：張良知）1131108

#台股
#台積電
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