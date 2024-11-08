貿聯-KY第3季獲利創新高 前3季每股賺16.88元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）貿聯-KY今天公布第3季財報，單季合併營收新台幣142.59億元，季增9.8%，年增8.4%；稅後純益12.57億元，季增25.4%，比去年同期大幅成長69.8%，創單季獲利新高，單季每股純益7.07元。

貿聯-KY今年前3季稅後純益28.4億元，比去年同期成長56.9%，每股純益16.88元，已超越去年全年每股獲利14.37元。

貿聯-KY第3季毛利率29.33%，比去年同期拉升2.64個百分點，也較第2季增加1.22個百分點，攀上近7年半新高；營益率13.97%，比第2季再拉升2.55個百分點，改寫歷史新高。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

貿聯-KY連續2季獲利率攀高，公司表示主要是產品組合優化，以及成本控制取得成效。貿聯-KY聚焦熱門的HPC（高效能運算）和半導體設備等領域，2大相關業務持續成長，第3季合計營收占比已拉高到31.4%。

以公司主要業務部門來看，工業用產品第3季營收季增35%、年增56%，動能強勁，主要來自半導體設備業務表現亮眼；資訊數據類產品第3季營收季增39%、年增74%，其中HPC是主要的成長引擎，包括高速傳輸和高功率解決方案需求強勁，至於車用類產品銷售仍未走出谷底。（編輯：張均懋）1131108