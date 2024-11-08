本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 證券
微軟
新聞專題
微軟2/60
首頁 / 證券

信錦前3季獲利年增逾7成 每股賺5.57元超越2023全年

2024/11/8 18:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北8日電）軸承廠信錦今天公布第3季財報，隨公司打進低軌衛星供應鏈，產品組合優化，前3季稅後純益新台幣7.95億元，較去年同期大幅成長72.9%，每股純益5.57元，已超越去年全年每股獲利5.12元。

信錦第3季營收24.69億元，季減2.6%、年減1.9%；稅後純益2.18億元，季減34.3%，年減13.1%，單季每股純益1.52元。

信錦說明，第3季獲利下滑，主要是美元貶值產生匯損，造成業外損失。

本業方面，信錦第3季毛利率29.2%，比第2季的歷史高點下滑1.4個百分點，但較去年同期拉升4.2個百分點，為歷史次高。營益率15.3%，也比去年同期攀升2.6個百分點。

著眼國際客戶對於生產基地調配的彈性需求，信錦今天董事會通過加碼投資泰國廠，計畫將泰國廠的總投資金額從原先500萬美元，大舉增加到2000萬美金（約新台幣6.4億元）。

展望後勢，信錦看好微軟停止Windows10作業系統更新，有望帶動電腦換機潮，加上AI PC風潮逐漸發酵，有利明年整體電腦市場逐步復甦成長，公司營運將跟著受惠。（編輯：楊蘭軒）1131108

#信錦
#泰國廠
#微軟
信錦
信錦毛利率首度突破3成 上半年每股賺4.05元
微軟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
產品組合優化、業外挹注 群光前3季每股賺9.11元
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：