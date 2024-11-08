信錦前3季獲利年增逾7成 每股賺5.57元超越2023全年

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）軸承廠信錦今天公布第3季財報，隨公司打進低軌衛星供應鏈，產品組合優化，前3季稅後純益新台幣7.95億元，較去年同期大幅成長72.9%，每股純益5.57元，已超越去年全年每股獲利5.12元。

信錦第3季營收24.69億元，季減2.6%、年減1.9%；稅後純益2.18億元，季減34.3%，年減13.1%，單季每股純益1.52元。

信錦說明，第3季獲利下滑，主要是美元貶值產生匯損，造成業外損失。

本業方面，信錦第3季毛利率29.2%，比第2季的歷史高點下滑1.4個百分點，但較去年同期拉升4.2個百分點，為歷史次高。營益率15.3%，也比去年同期攀升2.6個百分點。

著眼國際客戶對於生產基地調配的彈性需求，信錦今天董事會通過加碼投資泰國廠，計畫將泰國廠的總投資金額從原先500萬美元，大舉增加到2000萬美金（約新台幣6.4億元）。

展望後勢，信錦看好微軟停止Windows10作業系統更新，有望帶動電腦換機潮，加上AI PC風潮逐漸發酵，有利明年整體電腦市場逐步復甦成長，公司營運將跟著受惠。（編輯：楊蘭軒）1131108