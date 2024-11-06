產品組合優化、業外挹注 群光前3季每股賺9.11元

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）群光今天公布第3季財報，前3季營收新台幣752.41億元，比去年同期小幅增加2%。受惠產品組合優化，以及處分蘇州廠土地的業外挹注，群光前3季稅後純益66.3億元，年增率達23%，每股純益9.11元，創歷史同期新高，有機會連續第3年賺1個股本。

群光第3季營收277.21億元，季增12%，年增7%，為近8季新高，稅後純益23.97億元，年增13%，為同期新高，單季每股純益3.29元。

本業方面，群光近年聚焦高附加價值產品，包括鍵盤、影像及電源3大產品線均持續進行產品組合優化，助力獲利成長優於營收成長。群光第3季毛利率20.4%，已連5個季度保持在20%以上；營益率10.8%，較第2季增加0.4個百分點；淨利率8.6%，為17年新高。

業外方面，去年11月處分位在中國蘇州吳江經濟技術開發區的1座廠房，扣除相關無法搬遷的設備損失，以及搬遷重置等相關費用後，群光可獲處分利益約新台幣5.6億元，今年第3季認列入帳，貢獻業外收益。

進入第4季，由於旺季接近尾聲，法人預估群光營收將比第3季小幅下降，但仍維持相對高點，年增率約可達中高個位數。

展望2025年，群光表示微軟明年10月將停止支援Windows 10系統，目前已有跡象顯示企業端將逐步啟動換機需求，有利PC市場穩定復甦，群光的NB鍵盤、影像模組及電源供應器等主要產品線將受惠，尤其新電腦鍵盤搭配LED背光模組比例持續提升，產品組合有利單價（ASP）及獲利攀升。（編輯：林家嫻）1131106