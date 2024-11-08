本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 證券

市場評估川普2.0前景 亞股收盤走勢分歧

2024/11/8 19:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港8日綜合外電報導）美國聯準會再次降息，推動美股昨天再創新高，亞股今天早盤追隨這股漲勢走揚，但在午盤未能維持動能，同時投資人也正評估川普新政府的前景，亞股收盤走勢分歧。

法新社報導，有人擔心美國總統當選人川普（Donald Trump ）再一次執政4年，可能導致美中緊張情勢加劇，但投資人樂觀認為，他計劃減稅及推動更多放鬆管制的政策，將會提高企業的獲利。

也有人擔憂，川普的政策可能造成通膨再起，對美國聯邦準備理事會（Fed）努力將通膨率控制在2%的長期目標構成打擊。

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天增添市場的樂觀情緒；他堅稱，本週美國總統大選結果不會影響聯準會政策制定者的決定，他們將根據數據做出決策。

聯準會在9月降息2碼後，昨天再降息1碼，將聯邦基金利率調降至4.50%至4.75%的目標區間，符合市場預期。

聯準會在會後聲明表示，自今年稍早以來，美國勞動力市場情況整體上已有所降溫，聯準會將通膨率降至2% 的目標方面已取得進展。投資人目前正試圖確定聯準會12月是否再度降息的前景。

在科技巨頭蘋果（Apple）、谷歌（Google）母公司Alphabet及臉書（Facebook）母公司Meta強勁表現推動下，美股標普與那指昨天再創新高。

亞股今天早盤走高，追隨美股漲勢，但在午盤部分股市向下回落。東京、雪梨、新加坡、威靈頓、台北及雅加達股市收高。但香港、上海、首爾、馬尼拉、孟買及曼谷股市收跌。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131108

川普
台擬擴大軍購？江啟臣：展現自我防衛非僅武器採購川普當選牽動兩岸 韓國瑜：我不是韓半仙無法算命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：