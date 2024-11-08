市場評估川普2.0前景 亞股收盤走勢分歧

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（中央社香港8日綜合外電報導）美國聯準會再次降息，推動美股昨天再創新高，亞股今天早盤追隨這股漲勢走揚，但在午盤未能維持動能，同時投資人也正評估川普新政府的前景，亞股收盤走勢分歧。

法新社報導，有人擔心美國總統當選人川普（Donald Trump ）再一次執政4年，可能導致美中緊張情勢加劇，但投資人樂觀認為，他計劃減稅及推動更多放鬆管制的政策，將會提高企業的獲利。

也有人擔憂，川普的政策可能造成通膨再起，對美國聯邦準備理事會（Fed）努力將通膨率控制在2%的長期目標構成打擊。

不過，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天增添市場的樂觀情緒；他堅稱，本週美國總統大選結果不會影響聯準會政策制定者的決定，他們將根據數據做出決策。

聯準會在9月降息2碼後，昨天再降息1碼，將聯邦基金利率調降至4.50%至4.75%的目標區間，符合市場預期。

聯準會在會後聲明表示，自今年稍早以來，美國勞動力市場情況整體上已有所降溫，聯準會將通膨率降至2% 的目標方面已取得進展。投資人目前正試圖確定聯準會12月是否再度降息的前景。

在科技巨頭蘋果（Apple）、谷歌（Google）母公司Alphabet及臉書（Facebook）母公司Meta強勁表現推動下，美股標普與那指昨天再創新高。

亞股今天早盤走高，追隨美股漲勢，但在午盤部分股市向下回落。東京、雪梨、新加坡、威靈頓、台北及雅加達股市收高。但香港、上海、首爾、馬尼拉、孟買及曼谷股市收跌。（譯者：陳正健/核稿：嚴思祺）1131108