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歐美市場復甦緩慢 巨大前3季獲利21.7億年減3成

2024/11/8 21:17
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（中央社記者潘智義台北8日電）自行車大廠巨大今天董事會通過前3季財報，合併營收新台幣576.9億元、年減7.1%，稅後淨利21.7億元、年減30%，每股稅後盈餘5.54元。

巨大第3季集團合併營收為204.6億元，較去年同季上揚4.8%。受提列存貨跌價損失，及匯兌利益較去年同期減少影響，稅後淨利4.99億元，較去年同期減少55%，每股稅後盈餘1.27元。

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巨大說明，全球大環境仍充滿挑戰，歐美市場庫存持續下降，但經銷商及代工客戶對於下單仍然保守，銷售復甦緩慢。中國市場自疫情之後，因休閒運動風氣興起，掀起自行車騎乘熱潮，帶動捷安特中國業績大幅成長，對中國市場長期發展深具信心。

為擴展室內騎乘領域（Indoor Cycling）事業版圖，巨大集團今年9月收購Stages Cycling品牌的資產。Stages為美國商用室內自行車運動知名品牌之一，巨大將持續提供Stages客戶最佳的產品與服務。（編輯：潘羿菁）1131108

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