大同10月營收35億元 創近6年同期次高

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（中央社記者潘智義台北8日電）大同公司今天公告10月合併營收新台幣35億元，雖受颱風假與中國十一長假影響，以致10月工作天數下降，合併營收仍較去年同期成長約1%，為近6年同期次高。

大同統計，1至10月在電力與新能源本業雙引擎催動下，累計合併營收391.4億元，帶動年減幅再收斂至0.42%。

大同表示，目前在手訂單逾210億元，主力事業電力事業群中，智慧電表、電線電纜以及馬達10月表現優異，單月營收均較去年同期有雙位數成長，其中，電線電纜10月豐收，拿下台電24億元大單；智慧電表配合台電排定交貨時程陸續出貨，成功取得海外電力公司訂單追加；馬達事業則以大型馬達銷貨帶動營收攀升。

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大同說明，累計1至10月電力事業群營收，電線電纜在台電訂單外，另積極擴展市面訂單，成長力道強勁，增逾30%；重電因電力設備需求穩定，業績持續攀升，成長達14%；節能空調事業衝刺節能規劃工程案，較同期成長。

大同認為，在國內太陽能、儲能案場陸續開出，以及電價調漲後產業採購節能設備的商機中，對節能有相當大幫助的非晶質變壓器是重電事業主推的產品，非晶質變壓器待機可減少75%耗能損耗，預估2025年該產品營收將可望見到20%的成長；同時，將結合海外綠能案場，將此利基商品普及化。（編輯：楊凱翔）1131108