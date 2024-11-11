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外資上週買超110億元 買鴻家軍減碼晶圓雙雄

2024/11/11 16:50
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）美國總統大選塵埃落定，台股上週漲773.81點或3.4%，週五收在23553.89點。據證交所統計，上週外資在集中市場買超新台幣110.17億元，外資大買鴻家軍，減碼晶圓雙雄。

根據證交所統計，上週外資買超前3名上市公司為新光金10萬1947張，接著是鴻準6萬5313張、群創6萬4874張。其中鴻準、群創皆為鴻家軍成員，如果加上鴻海上週也獲外資買超3萬9426張，上週外資買超榜前10名，鴻家軍就包辦其中3席。

外資上週賣超前3名包括聯電11萬8525張、台新金2萬2604張、台積電1萬7951張。晶圓雙雄入列外資賣超榜前3名。

累積今年初至11月8日止，外資賣超台股4782.57億元。外資總持有股票市值34兆1832億元，占全體上市股票市值45.35%。（編輯：張均懋）1131111

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