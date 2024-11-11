郭智輝：4年培育20萬人才 力拚AI軟體擠進世界前3

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北11日電）為推動產業AI化，經濟部長郭智輝表示，今年已完成製造業導入AI指引，並籌組專家輔導團提供到廠服務，希望2028年製造業應用AI普及率達5成，同時辦理AI課程，目標為4年內培育20萬名AI人才，力拚台灣AI軟體產業擠進世界前3名。

郭智輝今天陪同副總統蕭美琴出席全國工業總會舉辦第78屆工業節慶祝大會，他致詞表示，台灣工業在國內生產毛額（GDP）占比將近4成，產值超過新台幣18兆元，創造超過400萬個就業機會，不僅為國家經濟帶來貢獻，也是社會進步和安定的重要基礎。

郭智輝表示，AI浪潮持續發展，許多國際大公司紛紛投入AI基礎建設，將對未來產生顛覆性影響，工總9月發布白皮書也非常關心AI議題，建議政府打好產業AI化基礎。

為掌握AI發展契機，協助百工百業導入AI，郭智輝表示，經濟部整合產業需求和各方資源，推動AI技術普及應用，借鏡日本中小企業導入AI指引，今年已經完成製造業導入AI指引，並籌組專家輔導團提供到廠服務，力拚2028年製造業應用AI普及率達5成。

推動AI職能培訓方面，郭智輝表示，邀集產學專家研擬AI課程公版教材，開設多樣化的線上線下課程，同時規劃著手建立AI職能基準，辦理AI資格認證，目標4年培育20萬名AI人才，為企業發展注入動能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

郭智輝表示，台灣AI晶片和伺服器排名世界第一，但目前台灣的AI軟體產業世界排名26名，經濟部目標為2028年讓台灣的AI軟體產業進入世界前3名，未來將持續與產業界攜手努力。

為表彰創業歷史悠久的製造業廠商，經濟部今天也在工業節慶祝大會上，頒發獎座及感謝狀，今年獲頒50年以上者共540家，40年以上未滿50年者共562家；各縣市推薦的獲頒廠商包括富綢纖維、台灣玻璃、日月光半導體等業者，以及許多電子、機械、化學、食品、紡織等中小微企業。（編輯：楊蘭軒）1131111