本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
紐約時報：川普將任命友台參議員盧比歐為國務卿
首頁 / 產經
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 產經

股匯同步重挫 新台幣早盤一度重貶1.8角

2024/11/12 10:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）台股今天大跌逾400點，匯市在美元強勢表態下，新台幣隨之走弱，新台幣今天一開盤就貶破32.3元、32.4元關卡，在美元賣方空虛下，新台幣盤中一度重貶1.8角，目前在32.4元震盪整理。

美國總統當選人川普重返白宮，美股道瓊和標準普爾指數再創新高，不過台積電ADR下挫3.5%，外資台指期淨空單首次突破5萬口，台股今天開盤重挫逾300點，匯市同步受到拖累。

新台幣兌美元匯率今天以32.29元開盤，一路接連貶破32.3元與32.4元關卡，一度重貶1.8角達32.431元，不過後續盤勢逐漸收斂，目前新台幣在32.4元上下震盪整理。

匯銀人士指出，美元走強下，亞洲貨幣幾乎一片倒，日圓、人民幣都走軟，新台幣也受到影響，短期恐偏弱整理，後續持續關注川普釋出的訊息與美國經濟數據表現等。（編輯：張均懋）1131112

川普
第2次石破內閣優先課題 涵蓋安保、經濟美共和黨估聯邦眾議院席次過半 將主導國會兩院
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電等權值股下挫 台股盤中震盪跌逾400點
172.30.142.74
更多編輯台推薦新聞：