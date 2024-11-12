股匯同步重挫 新台幣早盤一度重貶1.8角

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（中央社記者蘇思云台北12日電）台股今天大跌逾400點，匯市在美元強勢表態下，新台幣隨之走弱，新台幣今天一開盤就貶破32.3元、32.4元關卡，在美元賣方空虛下，新台幣盤中一度重貶1.8角，目前在32.4元震盪整理。

美國總統當選人川普重返白宮，美股道瓊和標準普爾指數再創新高，不過台積電ADR下挫3.5%，外資台指期淨空單首次突破5萬口，台股今天開盤重挫逾300點，匯市同步受到拖累。

新台幣兌美元匯率今天以32.29元開盤，一路接連貶破32.3元與32.4元關卡，一度重貶1.8角達32.431元，不過後續盤勢逐漸收斂，目前新台幣在32.4元上下震盪整理。

匯銀人士指出，美元走強下，亞洲貨幣幾乎一片倒，日圓、人民幣都走軟，新台幣也受到影響，短期恐偏弱整理，後續持續關注川普釋出的訊息與美國經濟數據表現等。（編輯：張均懋）1131112