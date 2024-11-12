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轉投資成長挹注 統一前3季獲利創近4年同期新高

2024/11/12 18:52
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（中央社記者何秀玲台北12日電）統一今天公布前3季稅後純益新台幣175.35億元，年增4.5%，每股純益（EPS）為3.09元，創近4年同期新高，受惠於統一的食品本業穩定成長，以及轉投資統一中控、統一超及統一實等獲利成長。

統一今年第3季稅後純益為60.91億元，年增9.39%。

統一表示，轉投資的統一中控今年前3季獲利為人民幣16.36億元（約新台幣73.45億元），年增11.5%；若還原去年處分合肥統一部分土地以及建物的一次性收益，稅後純益增加人民幣4.32億元（約新台幣19.4億元），年增35.9%，且食品及飲品業績皆成長、原物料價格回穩，以及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

統一超受惠於台灣7-11持續展店，第3季達成第7000店里程碑，轉投資事業的菲律賓7-11、康是美、黑貓宅急便、上海7-11、台灣星巴克等均表現亮眼，前3季稅後淨利為92.86億元，每股純益8.93元，雙創同期新高。

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馬口鐵公司統一實今年前3季獲利為11.33億元，年增50.4%。統一實表示，因鐵產品去年基期較低，並隨著客戶庫存因素排除，銷量明顯回升；飲料包裝成長力道維持上揚趨勢，也讓獲利成長。

統一轉投資新藥公司台灣神隆，今年前3季獲利為2.42億元，年增86.6%。神隆表示，因新藥委託開發及製造業務、客戶策略合作及針劑業務、學名藥用原料藥事業營收均增加，加上毛利增加，帶動獲利成長。（編輯：楊蘭軒）1131112

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