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經部推AI經貿網 助攻中小企業開拓國際市場

2024/11/12 19:09
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（中央社記者劉千綾台北12日電）為協助中小企業運用數位科技開拓國際市場，經濟部國際貿易署今天宣布啟動AI經貿網，透過AI分析數據技術，提供經貿數據分析以及買主推薦，協助企業了解自身數位能力及海外行銷盲點，目前已輔導逾1300家。

經濟部國際貿易署今天舉辦「運用數位新貿易模式計畫」成果發表會，現場除發表AI經貿網，也由數位諮詢顧問及受輔導企業分享經驗，吸引逾100家企業參與。

貿易署長江文若出席發表會致詞表示，AI經貿網以AI技術整合全球貿易數據，提供企業有關的貿易數據分析、活動與展會推薦、行銷網頁製作及買主推薦等多元服務。

江文若表示，企業只要輸入公司統編，即可透過AI在海量數據中，分析篩選出企業專屬商情資訊，快速掌握全球產業及產品最新動態。

隨著全球市場數位化趨勢，貿易署表示，台灣中小企業面臨的國際競爭日益激烈，透過AI經貿網的計畫，提供數位能力診斷及諮詢服務，協助企業了解自身數位能力及海外行銷盲點，提升海外市場拓銷能量，目前已輔導逾1300家。

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貿易署以受輔導的汽車零配件企業參與電商上架方案為例，該廠商的網站導流至北美電商平台，並運用AI技術推播至潛在買主，提升網站新買主來訪量至97.2%，買主主要來自美國、加拿大及澳洲等。

貿易署表示，企業即日起可至AI經貿網（https://www.aieztrade.com/）進行線上體驗，為持續掌握最新數位科技發展趨勢，未來經濟部將協助更多中小企業善用數位科技，爭取海外商機。（編輯：潘羿菁）1131112

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