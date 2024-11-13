今年稅收實徵高於預算數 財長：增加債務還本

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（中央社記者張璦台北13日電）根據財政部最新預估，今年全國總稅收將高出預算數約新台幣4000億元。財政部長莊翠雲今天表示，財委會去年審查財政部預算案時通過主決議，對稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵守這一規定。

財政部最新稅收統計顯示，前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元，創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元；財政部估計，今年總稅收將優於預算數約4000億元。

民進黨立委吳秉叡、國民黨立委賴士葆與李彥秀等，今天在立法院財委會質詢時關切，總稅收再度高於預算數，後續稅收用途以及未來預算編列精準度等議題。

莊翠雲表示，在稅收估測方面，財政部有成立專家小組，但有些稅目變數較大，比如今年證交稅，原本在預算編列時參考的上市櫃股票平均每日成交值為3500多億元，但實際到今年前10月，日均量高達4882億元。

莊翠雲說，財政部會不斷精進稅收估測，針對立委提及的國內生產毛額（GDP）成長率等也都會納進考量，這方面確實可作更積極正面的估算。

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針對有無可能再次全民普發現金，莊翠雲說，「這個恐怕沒有辦法」，財委會去年審查財政部預算案時通過主決議，對稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵守這一規定。

此外，6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元。（編輯：張均懋）1131113