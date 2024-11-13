財長：台美洽簽避免雙重課稅 美國會跨黨派都支持

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（中央社記者張璦台北13日電）川普贏得美國總統大選，針對是否可能影響台美洽簽避免雙重課稅協定（ADTA），財政部長莊翠雲今天表示，美國行政部門、國會跨黨派都支持台美洽簽，兩國行政部門技術面工作腳步也沒有停歇，財政部會繼續跨部會關切相關進展。

立法院財委會今天排定審查貨物稅條例修正草案及總預算案有關財政部部分，財政部長莊翠雲、公股行庫董事長與總經理等人列席備詢。

國民黨立委林德福質詢關切，川普（Donald Trump）在美國總統大選勝出，且共和黨拿下國會參、眾兩院，川普將迎來完全執政，是否可能影響台美洽簽避免雙重課稅協定。

莊翠雲指出，台美洽簽ADTA是多年來民間企業、個人在做跨境投資與營運時非常關切的議題，各界殷切期盼，因為ADTA可以解決超額稅負及雙重課稅的問題；在美國部分，不管是行政部門或國會跨黨派，都持支持態度。

莊翠雲表示，攸關台美避免雙重課稅協定洽簽的草案，已於1月在美國眾議院通過，不過，參議院議員對包裹法案中的其他法案條文有意見，所以整個包裹法案目前仍在參議院。台灣財政部也會與外交部、駐美代表處等持續關切，了解相關進展。

莊翠雲強調，台灣財政部跟美方行政部門其實一直有針對技術面工作進行釐清，了解兩國稅法制度，有助未來洽簽ADTA，加快其進展。

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林德福追問，川普競選期間提出加徵關稅政策，是否可能影響台灣。莊翠雲回應，川普競選期間所提政見，要等到他明年上任後，才能確認政策會如何落實，台灣持續密切觀察中，政府部門因應國際間政經情勢變化，一直都有相關因應措施，比如在產業淨零、數位的雙軸升級及擴大市場等，因應新的變局，當然會有新的作法。

莊翠雲表示，若國際貿易政策出現變動，確實會影響產業布局，但這其實是「進行式」，供應鏈都在重組，反映在台灣外銷市場的數據，也有產生變化與消長，例如對美國出口成長、對中國與香港呈現下滑；未來產業因應上，相信產業相關主管機關有在做研究。至於是否恐發生全球關稅壁壘，須繼續觀察。（編輯：張良知）1131113