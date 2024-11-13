立委憂中國啤酒傾銷 財部：台灣業者提申請加速審查

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（中央社記者張璦台北13日電）立委關切中國傾國家之力補貼啤酒業，恐有傾銷疑慮。財政部長莊翠雲今天表示，是否構成傾銷，會由關務署與關稅審議小組會議處理，檢視有無對國內產業造成傷害，這有一定的流程且要進行相關調查。關務署指出，有業者申請的話，會加快腳步審查。

立法院財委會今天排定審查貨物稅條例修正草案以及總預算案有關財政部部分，財政部長莊翠雲、公股行庫董事長與總經理等人列席備詢。

民進黨立委郭國文質詢時指出，中國傾國家之力補貼啤酒業，恐有傾銷疑慮。

莊翠雲表示，是否構成傾銷，會由關務署與關稅審議小組會議處理，檢視有無對國內產業造成傷害，這有一定的流程且要進行相關調查。關務署長彭英偉則指出，照以前處理反傾銷稅案的經驗，可能要花8個月到1年以上，主要是要有業者提出申請，主管機關才能展開審查，「有申請的話，會加快腳步（審查）」。

同時，郭國文追問，政府有無方法讓台啤順利進入中國市場。莊翠雲回應，目前仍是暫停進口。

此外，郭國文提到，1瓶酒通常是700多毫升，有民眾反映，一般習慣是自用1瓶加上送禮1瓶，但合計就會超過免稅上限1公升，因此希望放寬此門檻到約2公升，以符合實際需求。

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彭英偉表示，目前正在彙整各界意見中，大概1個月之後就會報到財政部裡面。莊翠雲指出，財政部將就關務署所提報告，進行整體評估。

中央社10月初即報導，財政部正在評估將入境旅客攜帶自用酒類免稅數量上限，由現行1公升調升至最高2公升的可行性，主要考量3大面向。首先，台灣上限與他國規定相比，確實偏低。第2，若將其調高，粗估1年稅損新台幣數百萬元，對稅收影響有限。第3，則是洽國內製酒及進口業者意見。（編輯：張若瑤）1131113