財劃法初審議事錄 朝野達共識獲確認

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（中央社記者張璦台北13日電）立法院財委會6日在藍綠立委衝突下完成財劃法初審，11日開會時朝野對議事錄確認與否爭執不休，導致會議空轉，今天繼續開會，藍綠達成共識，以會議正常運作、審查預算為目標，議事錄獲得確認。

立法院財政委員會6日審查攸關中央、地方財源分配的財劃法修正草案，藍綠立委爆發激烈肢體衝突，輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

財委會本週由民進黨立委賴惠員擔任輪值召委，上週議事錄能否獲得確認，備受關注。

財委會11日原規劃由主計總處及審計部進行業務報告，但民進黨立委吳秉叡提案，上週議案審查程序嚴重違反立法院職權行使法、議事規則等，審查結果應屬無效，且會議議事錄未依規定記載，應不予確定，藍綠立委爭執不休，財委會陷入空轉。

財委會今天則排定審查貨物稅條例修正草案以及總預算案有關財政部部分，財政部長莊翠雲、公股行庫董事長與總經理等人列席。

今天會議開始前，多位民進黨、國民黨立委在主席台前協商，並達成共識，以會議正常運作、審查預算為目標。會議開始，議事人員宣讀完畢後，賴惠員宣布議事錄獲得確認。（編輯：張均懋）1131113