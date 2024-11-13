權值股回檔 台股挫121點失守22900點

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（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天開低震盪，電子權值股回檔，塑化及鋼鐵族群弱勢，光學類股回神，中小型股表現活躍，加權指數終場下跌121.54點，收在今天最低22860.23點，失守22900點，跌幅0.53%，成交值新台幣3809億元。

電子類股指數今天下跌0.53%，成交比重超過69%。金融類股指數下挫0.55%，塑膠下跌0.98%，鋼鐵跌0.43%，代表中小型股的櫃買指數收跌0.17%。

晶圓代工廠台積電續弱，終場收1035元，下跌1.43%，鴻海漲0.23%，收214.5元，聯發科跌0.79%，收1255元。

外資看好手機新品將刺激相機規格升級，有利於光學鏡頭廠大立光，今天大立光股價上漲4.43%，收在2355元，帶動光學類股走勢，玉晶光終場上揚2.17%，收448元。

市場傳出輝達將把伺服器電池備援系統（BBU）列為GB200伺服器標配，激勵台灣電池供應鏈表現，新盛力、順達盤中攻上漲停47.2元、157.5元直到終場，AES-KY勁揚4.53%，以761元作收。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者採訪指出，近期美國科技股表現偏弱，川普（Donald Trump）當選美國總統後股市已上漲蠻多，未來政策上還有許多不確定性，短期台股將進入整理格局。（編輯：張均懋）1131113