研調：2025年手機面板出貨微降 中國廠市占逾7成

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（中央社記者潘智義台北13日電）研調機構集邦科技預估，2024年整體手機市場僅小幅成長3%，但二手機與整新機需求增加，帶動手機面板市場成長，今年出貨量將達20.66億片，年增6.7%，明年則小幅衰退；但中系面板廠因中高階AMOLED和低階面板需求快速擴大市占率，2025年可能超過70%。

集邦表示，2025年由於新機需求穩定，手機市場可能回歸供需循環的穩定期，而二手市場需求預計持穩或小幅下降，導致手機面板出貨量年減1.7%，預估為20.32億片。

集邦分析各區域市況，台系面板廠的傳統非晶矽液晶面板市占率，受中國廠惠科快速成長的壓力而逐漸縮小；日系面板廠則因快速退出手機市場，市占率逐年下滑。

相較之下，韓系面板廠憑藉高階柔性主動有機發光二極體（AMOLED）技術維持在高階手機市場的優勢，市占率約在20%至21%之間。

集邦說明，中系面板廠則因中高階AMOLED和低階面板需求快速擴大市占率，2024年預計達68.8%，2025年更可能超過70%，在全球智慧型手機供應鏈中持續扮演關鍵角色。

集邦預估主要面板供應商的出貨量，京東方穩居全球智慧型手機面板出貨量首位，2024年出貨5.93億片，2025年可望達6.1億片，年增2.8%；排名第2的三星顯示（SDC）受惠蘋果對AMOLED面板需求的支持，2024年出貨3.76億片，但2025年蘋果可能提高其他供應商的供貨比例，導致三星顯示的手機面板出貨量小幅下滑至3.65億片，年減3.1%。

另外，迅速成長的惠科（HKC）排名第3，憑藉8.6代產線的成本優勢，2024年出貨估計為2.19億片，2025年可望增加至2.3億片，年增4.8%。

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第4名華星光電（CSOT）2022年起與小米緊密合作，2024年出貨預計達1.91億片，年成長率達62.9%，2025年預計將略微增長至1.92億片。排名第5的天馬（Tianma），2024年出貨量為1.88億片，2025年受低溫多晶矽液晶顯示器（LTPS LCD）需求下滑，但AMOLED需求增加影響，預計出貨量持平的機率較高。

集邦指出，2024年整體AMOLED手機面板需求依然強勁，帶動各大面板廠稼動率維持高檔，預期趨勢將延續至2025年；然而中低階手機所使用的低溫多晶矽液晶面板需求逐漸減弱，以此技術為主的供應商將面臨更大挑戰。（編輯：林家嫻）1131113