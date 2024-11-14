遭控涉反美歧視 台積電：招募和晉升不考量國籍種族

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹14日電）富比世（Forbes）報導，台積電遭十幾名現任和前任員工組成的團體控告涉嫌「反美」（Anti-American）歧視。台積電表示，不評論正在進行的訴訟案件，並強調不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場做為招募和晉升考量。

報導指出，訴訟的部分重點是台積電偏愛會說和寫中文的員工。原告聲稱，會議和商業材料通常僅用中文進行交流，阻礙英語使用者的工作，並迫使他們透過翻譯服務來解讀教學文本。

台積電表示，不評論正在進行的訴訟案件。台積電堅信多元化員工的價值，不以性別、宗教、種族、國籍或政治立場等做為員工招募和晉升的考量。

台積電強調尊重差異，並相信公平的就業機會可以強化競爭力，同時也為員工提供各種提出意見的多元管道，並致力於有建設性地解決問題。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠即將於2025年初開始量產，近期傳言不斷，先前傳出台積電將於12月舉辦完工典禮，近日又傳出台積電暫緩舉辦典禮。台積電表示，不評論傳聞，如果有公開活動會對外宣布。經查並沒有廠商收到台積電正式邀約。（編輯：林家嫻）1131114