台積電在美工廠員工提集體訴訟 控歧視非台灣中國背景員工

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）根據近日訴訟文件，台灣晶片製造巨擘台灣積體電路製造公司（台積電）在美國工廠的逾12名員工以明顯歧視非亞裔員工為由提起集體訴訟。

法新社報導，這起集體訴訟指控，全球最大晶片代工製造商台積電在招聘、解僱及工作標準上不公平地偏袒亞裔員工。從蘋果（Apple）iPhone至輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）硬體，廣泛使用台積電生產的晶片。

訴訟最初於8月提起，上週重新以集體訴訟的形式提交，目前有13名原告。

台積電拒絕對這起訴訟置評，不過今天透過聲明表示，公司「堅信多元化勞動力的價值」。

台積電正處於生成式AI革命的前沿，生產世界上最先進晶片，供矽谷製造產品所需。

台積電已獲得美國政府數以10億計美元資金，同意在亞利桑那州設立3座工廠。

原告指控，台積電常常將非台灣或中國背景的員工置於「充滿敵意的工作環境中，常見言語侮辱、心理操縱、孤立及羞辱，這種情況往往導致員工被迫辭職」。

這13名原告分別來自美國、墨西哥、奈及利亞、歐洲和韓國等地，他們正在尋求賠償以糾正台積電明顯的歧視行為。

訴訟最早由台積電招聘經理郝溫頓（Deborah Howington）於8月提起，指控公司在僱用與解僱決策上偏袒亞裔人士，尤其是台灣籍員工。

原告主張，非亞裔員工「經常被排除在業務討論外，因會議通常以中文進行，業務文件也經常以中文撰寫」。

台積電透過聲明表示：「我們在招聘和晉升方面不分性別、宗教、種族、國籍或政治派別，因為我們尊重差異，並相信平等的就業機會能夠增強公司的競爭力。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1131114