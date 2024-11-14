川普重返白宮 楊金龍：不確定性是最大挑戰

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）川普即將重返白宮，其強人作風為全球政經局勢帶來極大不確定性，中央銀行總裁楊金龍今天表示，得知川普當選美國總統後，第一時間的想法是，會很有挑戰，而且川普政見不容易預測，不確定性對金融市場而言，是個很大的問題。

立法院財政委員會今天邀財金部會「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」專題報告。

民進黨立委李坤城詢問，得知川普當選後的心情如何，又將對台灣帶來哪些挑戰。楊金龍表示，得知川普當選後，第一想法是會有挑戰，因為川普是商人性格，雖然拋出很多政策、政見，但比較不容易預測，不容易預測就是不確定性，對金融市場而言，不確定性是個大問題。

楊金龍列出川普上任後，對央行的兩大挑戰，一是外匯市場，二是經濟層面。

楊金龍說明，川普上台後，因為資本流動的關係，對外匯市場帶來很大挑戰；舉例來說，大家原本認為美國聯準會降息後，美元會走弱，沒想到現在美元不只走揚，還那麼強勁。

第二，川普揚言大幅加徵關稅，台灣是以貿易導向的經濟體，若美國拉高關稅，對全球貿易、台灣經濟都帶來衝擊，也必須關注後續對通膨的影響。

疫情期間，美國聯準會實施超寬鬆政策，當時楊金龍曾說，美國的寬鬆就是我們的挑戰。楊金龍今天表示，國際環境不同，如今「貨幣政策不確定性是我們的挑戰」。

楊金龍直言，原本市場認為美國聯準會將走向寬鬆道路，但現在是不是繼續寬鬆，仍有不確定性，央行會密切注意，並順勢調整，不會逆勢而為，「有信心，但要審慎因應」。

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國民黨立委王鴻薇關切川普上任後，是否讓通膨更難控制，楊金龍說，不是美國通膨，台灣一定跟著通膨，台灣通膨主要是由石油、農產品等供給面所推動，而川普立場是不在乎綠能產業，青睞傳統能源，使得川普當選後，油價一度下挫。

王鴻薇詢問，若要增加對美國的能源採購，是否會因為距離關係，推升價格成本，楊金龍表示，並非距離長價格就高，還要綜合評估生產效率，美國即使距離長，但生產有效率，如果貨運頻率較高，也有助於壓低成本。（編輯：張良知）1131114