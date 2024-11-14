台積電、鴻海腿軟 台股跌逾200點暫守22600點
2024/11/14 11:35（11/14 11:52 更新）
（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開低震盪，盤中跌勢擴大，下探22619點，跌逾240點，台積電、鴻海走跌，擁AI題材的高價股如緯穎、奇鋐、華碩等勁揚，航運族群兩情，航空股高飛、貨櫃三雄臉綠。
市場憂心川普當選美國總統後，將提高關稅導致通膨加劇，外資連2日賣超台股逾新台幣900億元，台股今天開低震盪，守不住紅盤，盤中跌勢擴大。
至11時，台股加權指數下跌172.87點，至22687點附近，電子股、金融股下跌1%以內；代表中小型股票的櫃買指數下跌超過1%。
觀察盤面焦點，台積電盤中下探10元，至1025元，跌幅0.97%，鴻海下跌4元，跌幅1.86%，AI伺服器概念股緯緯穎、奇鋐、華碩等高價股走揚，但廣達、技嘉下跌逾2.6%。半導體設備股今天承壓，志聖、迅得下跌約3%。
航空族群受惠業績報喜，長榮航股價睽違1年多重登40元關卡，漲幅約2%，台灣虎航即將改列上市股，今年前3季賺逾半個股本，股價盤中勁揚逾9%。
貨櫃三雄業績報喜，長榮前3季賺逾5個股本，但股價淡定小跌，萬海、陽明在平盤遊走。（編輯：張均懋）1131114
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台積電平盤AI股反彈 指數狹幅震盪