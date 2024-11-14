林口三井OUTLET二館開幕 攜一館明年營收拚125億新高

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（中央社記者何秀玲台北14日電）日本三井不動產旗下林口OUTLET二館今天開幕，二館董事總經理村原良祐表示，明年一館加上二館業績將衝新台幣125億元新高，因店舖數多達300家，持續穩坐台灣三井零售店王；而二館正價店和OUTLET各占一半，兩館餐飲平均占比近30%。

日本三井可說是在台擴張最快的零售集團，共有6座商場，包含三井進入台灣第1家商場林口OUTLET，在2016年開幕，以及台中港、台南等OUTLET據點。區域型購物中心有去年開幕的台中LaLaport，以及台北南港、高雄2座LaLaport也在持續推動中，其中南港LaLaport有望在明年上半年開幕。

村原良祐表示，希望明年一館和二館相加，能創造125億元營收。台灣OUTLET越來越多，他認為，台灣消費市場還有成長空間，對於三井來說仍有拓展機會。

至於台日消費力比較，村原良祐說，2地無法直接比較，不過他認為台灣消費能力非常好，且2地最大差異是在餐飲方面，台灣民眾對於餐飲重視程度高，日本餐飲平均占比約15%，林口三井一館與二館餐飲平均占近3成。

另外，他指出，先前台灣人對於衣服、生活雜貨等消費金額較低一點，後來發現越來越多消費者，對於品牌跟流行的敏感度高，慢慢重視穿著打扮，讓業績有較顯著成長。

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村原良祐坦言，台灣人赴日旅遊的出國潮，雖然讓台灣商場部分業種的業績受到影響；但整體來看，依然會推出滿足當地民眾需求的品牌。

村原良祐進一步說明，因應林口居民不斷逐年成長，二館有較多正價生活大店，像是快時尚UNIQLO與GU、生活雜貨無印良品、母嬰專賣店阿卡將本舖等品牌進駐，未來將持續增加OUTLET品牌，並持續擴增美食街和主題餐廳，引進日系餐飲。（編輯：林家嫻）1131114